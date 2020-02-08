Українцям «відміряють» нову відпустку: подробиці

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Тривалість відпустки для пересічних українців хочуть серйозно збільшити. Так, розмір відпустки вже незабаром може скласти цілих 28 робочих днів. Про це повідомляє видання "Економічна правда".

Про відповідні наміри заговорила голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Як відомо, на даний момент відпустка в Україні за законом, становить 24 календарних дні, при цьому якщо відкрити і почитати Кодекс законів про працю, то можна знайти цілих 17 підстав для її збільшення.

При цьому новий закон зніме 12 підстав для збільшення відпустки, проте відпустка тепер буде надаватися не на 24 календарних дня, а на 28 — але не календарних, а робочих. Тобто у людини буде практично цілий місяць відпустки.

На думку чиновниці, з цих 28 днів повинні бути 10 так званих sick days (вихідні через хворобу).

«Якщо я захворіла, у мене вигоряння, стер чи перевтома, я хочу мати можливість зателефонувати роботодавцю і сказати, що я сьогодні не вийду, я хвора і хочу залишитися вдома, привести себе в нормальний стан», — відзначила політик.

я сегодня не выйду, я больна и хочу остаться дома, привести себя в работоспособное состояние», — отметила политик.

Третьякова підкреслила, що такий формат – це особисто її бачення і саме вона буде подавати поправки до законопроекту.