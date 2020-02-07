Українців з Уханю евакуюють 10 лютого

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Українців, які наразі знаходяться в китайському Ухані, готують до евакуації. Про це NNS стало відомо з повідомлення інформагентства УНІАН, яке посилається на сюжет ТСН.

Згідно отриманої NNS інформації, евакуація громадян України з китайського Уханя, який став епіцентром поширення смертельного коронавірусу, запланована на 10 лютого. Про це ТСН розповів один з громадян України, який проживає в Ухані.

За його словами, таку інформацію поширюють серед українців в Ухані. Від консульства вони отримали попередній перелік заходів безпеки, які будуть супроводжувати евакуацію. Тих, хто бажає поїхати, просять зібрати речі і бути готовими до виїзду рано вранці 10 лютого.

Перед посадкою стан здоров'я пасажирів перевірять українська та китайська медичні бригади. Українців просять одягнути маски і перебувати в них протягом транспортування, а також, по можливості, взяти запасні маски, щоб можна було їх міняти кожні кілька годин. Крім того, кожен українець повинен перед посадкою підтвердити свою згоду на проходження карантину в Україні.

Для пасажирів ввели обмеження на вагу багажу – сукупно не більше 30 кг, з яких в салон можна взяти не більше 7 кг.

Нагадаємо, ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим Організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів. Крім того, у ВООЗ оголосила про скликання глобального форуму з вивчення коронавірусу 2019-nCoV, який поширюється по світу після спалаху в Китаї. Також китайські державні ЗМІ підтвердили смерть лікаря Чи Веньляна з міста Ухань. Це той самий лікар, який першим виявив невідомий раніше тип коронавірусу і повідомив про це владу. Йому зробили догану і попросили «не поширювати неперевірену інформацію і не сіяти паніку».