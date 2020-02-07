Аваков задумав в Україні міняти паспорти: перші подробиці

- 07 лют. 2020
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Наступним кроком МВС в процесі диджитализации стане цифровий образ паспорта громадянина України. Як інформує Цензор з посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив міністр Арсен Аваков у четвер під час презентації державного мобільного додатку "Дія".
"Незабаром, як сказав президент, ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий спосіб паспорта громадянина України... Це - складний процес. Потрібна верифікація і захист. Але ми це зробимо",
- сказав він.
За словами глави МВС, це стане реальним вже навесні і кількість доступних опцій електронного паспорта буде постійно зростати.
"Цифровий паспорт буде працювати через цифрове додаток "Дія" і дозволить засвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, при отриманні адміністративно-готельних інформаційних, бібліотечних послуг, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом, для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів і т. д.",
- сказав Аваков.
"Україна входить в четвірку країн ЄС і у десятку світових, що використовують цифрове посвідчення водія, але за образом нашого цифрового паспорта ми другі у світі",
- резюмував глава МВС.
Нагадаємо, що зараз у додатку "Дія" можна зберігати водійське посвідчення та техпаспорт на автомобіль.
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