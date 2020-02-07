Пенсію доведеться повернути державі: у кого заберуть виплати

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В кінці 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації (перевірці) пенсій, субсидій, допомог, стипендій та інших соціальних виплат. Це дасть можливість відсіяти тих, хто отримує допомогу від держави незаконно, в тому числі і пенсіонерів.

Рішення про призупинення виплат за підсумками перевірки може прийняти як суд, так і місцевий підрозділ Пенсійного фонду відповідно до статті 49 закону україни "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

За що можуть забрати пенсію:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;