Штрафи за продаж пива і сигарет дітям підвищують в 7 разів

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5 лютого Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 2136 щодо ресторанного господарства. Зокрема, пропонується збільшити штрафи за порушення Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Наразі з суб'єктів господарювання стягують штраф у розмірі 6 800 грн за продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:

особами, які не досягли 18 років; особам, які не досягли 18 років; у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); з торгових автоматів; на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива); поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; у невизначених для цього місцях торгівлі.

Законопроектом передбачено підвищити штраф до 10 мінімальних зарплат (47 230 грн).

Відповідальність передбачена і за порушення часових обмежень продажу алкоголю, встановлених місцевою владою.

Зверніть увагу, що суд скасував стару заборону на продаж алкоголю вночі, але втамувати душу все одно не можна.

Крім того, запропоновано зобов'язати суб'єктів господарської діяльності у сфері ресторанного господарства страхувати цивільну відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров'ю третіх осіб унаслідок проведення такої діяльності.