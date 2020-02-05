Отдых за государственный счет: правительство расширило перечень льготных категорий детей

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После того, как президент Владимир Зеленский предложил передать детям-сиротам 23 тонны контрабандных игрушек, Кабинет министров принял решение о расширении перечня льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха.

Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства 5 февраля.

"Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха", – написал Гончарук в Тelegram, передает segodnya.ua.

Он рассказал, что в перечень льготных категорий детей включены дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также право на отдых и оздоровление за счет госбюджета получат дети, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы. Помимо того, на помощь государства в этом вопросе могут рассчитывать дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Юные украинцы смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета, отметил Гончарук.