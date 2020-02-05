За что придется заплатить в больнице: список медуслуг

Завантажте мобільний додаток сайту

Больницы в Украине официально могут выставить счет за лечение. Существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины).

Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.

За какие медуслуги больницы могут просить деньги, разбирался сайт "Сегодня".

От массажа до лечения сексуальных расстройств

Больницы могут предлагать пациентам дополнительные медуслуги и брать за них деньги. Их стоимость определяет само медицинское учреждение. Как правило, это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает. Например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями).

Среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.

Деньги возьмут за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.

Какие еще услуги в больницах платные:

лечение заикания у взрослых;

консультирование и лечение пациентов с голосовыми расстройствами и заболеваниями голосового аппарата;

искусственное прерывание беременности, кроме абортов по медицинским и социальным показаниям;

медосмотры для получения визы; профосмотры при принятии на работу и для получения водительского удостоверения; на ношение оружия и периодические профосмотры;

протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;

коррекция зрения при помощи очков и контактных линз;

стоматологическая помощь;

пребывание в стационаре родителей для присмотра за ребенком старше шести лет, если состояние больного ребенка не критическое;

санаторно-курортные услуги;

профилактические прививки перед выездом за границу;

прививки вне календаря профилактических прививок;

диагностика, профилактика и лечение в кабинетах нетрадиционной и народной медицины;

продажа компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови;

выдача бланков личной медицинской книжки;

выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;

продажа радиофармпрепаратов.

Все перечисленные медуслуги платные не первый год. Большинство из них находятся в списке платных услуг с 1996 года. Однако с началом медицинской реформы их расширили.

Что добавили в список платных медуслуг

В Украине с 1 апреля запускается программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в больницах, за которые заплатит Национальная служба здоровья Украины. Пациентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы получать медицинские услуги бесплатно. Поэтому в список платных услуг добавили:

лабораторные, диагностические и консультационные услуги по обращению пациента без направления врача. (Чтобы лечиться бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация).

При этом без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также не нужно направление к стоматологу (но бесплатными его услуги не будут – государство оплатит стоматологические услуги только детям до 16 лет). Бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.

медпомощь больным на дому, в частности с применением телемедицины. (С помощью телемедицины, например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациенту и отправить кардиологу в электронном виде, а тот удаленно напишет свое заключение и даст консультацию);

медобслуживание по договору со страховыми организациями;

медобслуживание для иностранцев;

микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению;

медобслуживание без направления в научно-исследовательские учреждения Национальной академии медицинских наук;

помощь в медучреждениях при МВС.

При этом платных услуг в больнице не может быть более 20% от объема всех медуслуг. Об этом говорится в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет действовать до 2024 года – затем платных услуг может стать больше.

За что заплатит государство

Национальная служба здоровья заплатит за все, что входит в программу медицинских гарантий. Это первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и реабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить больницам по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

За что заплатит НСЗУ

острый мозговой инсульт и инфаркт миокарда;

роды;

помощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;

амбулаторное лечение у узких врачей;

хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций;

диагностика и лечение онкозаболеваний;

психиатрическая помощь;

лечение туберкулеза;

диагностика и лечение людей с ВИЧ;

паллиативная медпомощь.

Требовать доплатить или докупить что-то медучреждения не могут. Это будет нарушением договора с НСЗУ и больница рискует потерять финансирование. Поэтому, если медики будут просить доплатить за то, что платит НСЗУ, – нужно звонить на горячую линию 16-77.