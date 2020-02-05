Дубилет отреагировал на обвинения в фальсификации результатов электронной переписи населения

05 лют. 2020
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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет 23 января обнародовал результаты электронной переписи населения Украины. Позже эксперты Украинского центра общественных данных обвинили его в фальсификации данных. Сегодня Дмитрий Дубилет ответил на обвинения. Об этом NNS узнала из сообщения на сайте Наш Киев.

Дмитрий Дубилет заявил на своей странице в Facebook, что обвинения в фальсификации — это фейк, а в расчетах экспертов нет ничего сенсационного. Министр Кабинета министров говорит, что оценку структуры населения проводили тремя методами и все три дали одинаковый результат.

«Мы взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график «елочкой»... Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости», — процитировал Дубилет свое заявление от 23 января.

Одинаковое соотношение расчетов электронной переписи и Госстата Дубилет объясняет общими источниками данных.

«Почему данные «елочки» по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается — Госстат отражает это», — написал Дубилет.

Он сказал, что все это описано в методологии исследования. Сенсацию же искусственно раздували платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах, а потом материал перепечатали несколько известных СМИ.

Напомним, 23 января Дмитрий дубилет обнародовал результаты электронной переписи населения Украины. Во вторник, 4 февраля эксперты Украинского центра общественных данных (Socialdata) опубликовали статью, в которой утверждают, что показатели структуры населения в переписи Дубилета получили путем простого умножения данных Госстата на 0,888 (или 88,8%).

Авторы публикации сравнили данные электронной переписи открытыми данными Государственной службы статистики Украины. Как утверждают эксперты, они обнаружили практически одинаковое соотношение соотношение между группами по полу и возрасту в данных Дубилета относительно цифр Госстата — 88,8%.

Авторы статьи предположили, что данные переписи получены путем умножения данных Госстата на коэффициент 0,888, а небольшие расхождения в финальном отчете — это просто округленные цифры. Они проверили эту теорию и сгенерировали данные, которые почти на 100% совпадают с результатами Дубилета. Из этого эксперты делают вывод, что результаты электронной переписи были сфальсифицированы.

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Автор: Маруся Оффон

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