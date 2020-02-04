Патріотичне кіно не варте фінансування - скандальний нардеп від СН Євген Брагар

Завантажте мобільний додаток сайту

Ще одна заява нардепа від «Слуги народу» Євгена Брагаря знову викликала хвилю обурення. Цього разу скандальний нардеп, в ефірі телеканалу «Рада», заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія — це бізнес, передає 24tv.uа.

Брагар зазначив, що українські фільми і так отримують підтримку від Держкіно. Однак таке велике фінансування, за словами Брагаря, не є потрібним. Він навів у приклад фільми, які «нормально фінансувались та повернули витрати». І це, наприклад, «95 квартал».

«Питання про її (підтримки – ред.) ефективність дуже сумнівна. Над цим треба дуже інтенсивно працювати. Я дуже сумніваюся в необхідності такого великого фінансування», — заявив він.

Натомість нардеп від «Слуги народу» навів приклад успішного, на його думку, державного фінансування.

Згідно з даними Брагаря, у 2018 році окупили витрати на зйомки завдяки касовим зборам «Свінгери», «Дзідзьо. Перший раз» (не отримували державного фінансування), «Скажені весілля» (10% фінансування), «Я, ти, він, вона» (від «Кварталу 95», який «отримав нормальне фінансування»), та мультиплікаційний фільм «Зачарована принцеса».

Водночас Брагар пояснив, що патріотичне кіно не варте фінансування, тому що «прибутку не буде». На запитання про фінансування фільмів «Донбас» та «Кіборги», нардеп відповів, що кіноіндустрія — це бізнес.

«Ці фільми, незважаючи на те, що отримали досить потужне державне фінансування, вони не вийшли в плюс. А кіноіндустрія — як і будь-який бізнес — там головна стратегія в тому, щоб зробити комерційно привабливий продукт, — сказав Брагар.

Нардеп додав, що такі фільми варто знімати не більше, ніж 1-2 на рік. Гроші ж слід виділяти лише тим жанрам, які «в перспективі можуть окупитися».

«Більшість українців не ходить на це (патріотичний жанр – ред.) в кінотеатр, тому, якщо і знімати такі фільми, то робити не 5 стрічок на рік, а одну-дві стрічки в рік. А більше сконцентруватися на тих жанрах, яким дійсно потрібне державне фінансування», — вважає нардеп.

Раніше нардеп Євген Брагар від «Слуги народу» порадив пенсіонерці продати собаку «елітної породи», якщо не вистачає грошей на оплату комунальних послуг.





