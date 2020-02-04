Работа для пенсионеров: что предлагают в Украине

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Сегодня в Украине насчитывается 28,5 млн граждан трудоспособного возраста, из которых официально работают только 12,8 млн. Но даже после выхода на пенсию многие продолжают работать либо же ищут различные варианты подработок, ведь размеры пенсий оставляют желать лучшего.

Людей предпенсионного и пенсионного возраста называют поколением бэби-бумеров (54-72 года; название связано с всплеском рождаемости после Второй мировой войны). Как правило, есть целые сферы деятельности, где представителей этого поколения почти не встретишь, например, в IT или PR.

Аналитики hh.ua|grc отмечают, что если со сферами занятости у представителей старшего поколения есть существенная разница с более молодыми соискателями, то во всех остальных разрезах (пожелания зарплаты, график работы и тип занятости) запросы кандидатов – бэби-бумеров совпадают с общей картиной. Так, абсолютное большинство готовы работать на полную занятость и полный рабочий день.

"При этом почти каждый третий (32%) соискатель из бэби-бумеров готов получать до 10 400 грн. Чуть больше (37%) отмечают в резюме, что ищут работу с зарплатой от 10 500 до 20 900, еще 16% — от 21 000 до 31 300 грн", — отмечают в компании.

HR-директор компании "ЭДС-инжиниринг" Валентина Пучка добавляет, что, тем не менее, работники старшего поколения в подавляющем большинстве случаев зарабатывают меньше младшего поколения, при этом разница может достигать 30% не в пользу бэби-бумеров.