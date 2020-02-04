Украинцам готовят огромные штрафы: о чем речь

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В Украине увеличатся штрафы. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения и Криминальный кодекс Украины об усилении уровня ответственности за нарушения требований пожарной и техногенной безопасности", который был принят Кабинетом министром 29 января.

В документе указано, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предложила усилить ответственность руководителей субъектов хозяйствования за нарушения требований пожарной и техногенной безопасности путем внедрений действенных административных санкций, а также – увеличить штрафы за заведомо ложные вызовы экстренных служб.

Ложный вызов бригады скорой помощи, полиции или аварийных служб будет караться штрафом от 3400 до 10200 гривен.

Минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, максимальный – 8500 гривен.

За нарушения требований техногенной безопасности, которая привела к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями – будут привлекать к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что на данный момент за нарушения пожарной безопасности граждане платят штраф в 119 гривен, должностные лица – от 34 до 170 гривен.

Также предлагается увеличить ответственность за то, что специальному аварийно-спасательному транспорту, машинам скорой помощи, пожарным и полиции не уступают дорогую

Данный законопроект должен пройти рассмотрение и голосование в Верховной Раде Украины.