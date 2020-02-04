В сети выбирают самый привлекательный город Украины. Голосуйте!

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В Украине стартовало голосование за наиболее привлекательный и узнаваемый город. Об этом NNS узнал на сайте mistoua.

Согласно полученной NNS информации, «Город Украины» - национальный всеукраинский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного города нашей страны.

Украинцы должны с помощью интернет-голосования выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойным стать национальным символом.

На данный момент рейтинг возглавляет Кривой Рог, набравший уже 1685 голосов. Он опередил такие популярные туристические центры, как Киев, Львов, Ужгород и другие.

В десятку лидеров вошли Днепр, Каменское, Запорожье, Каменец-Подольский, Сумы, Полтава, Житомир, Харьков, Винница,

Всего в голосовании принимает участие 51 город.

Проголосовать за свой город можно ЗДЕСЬ.

Итоги голосования подведут 30 декабря 2020 в 13:00.