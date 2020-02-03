В Украине госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус

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В Киеве два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте lenta.ua, который ссылается на Министерство здравоохранения Украины.

Согласно полученной NNS информации, люди сами обратились за медицинской помощью.

Сообщается, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира из-за подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ.

"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что В Германии у двух граждан, которых 2 февраля эвакуировали из китайского Уханя, обнаружили заболевание коронавирусом 2019-nCoV.

По данным немецкого Красного Креста, у двух эвакуированных из Уханя подтвердили заболевание новым видом коронавируса. Больные были изолированы, сейчас они находятся на карантине в университетской клинике Франкфурта-на-Майне.

«Эти лица восприняли новость сдержанно и были изолированы», - отметили в организации.