Нардепы разработали антитабачный законопроект: что изменится

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Сигареты в Украине попадут под новые ограничения и запреты, а на пачках появятся еще более страшные картинки, чем сейчас. Что изменится в сфере продажи табачных изделий, читайте в материале.

Изменения предусмотрены в антитабачном законопроекте №2813, который 30 января презентовали нардепы на брифинге.

Стоит отметить, что главной целью разработчиков нового законопроекта является сокращение курильщиков среди несовершеннолетних. Для этого пачку сигарет и места их продажи сделают как можно менее привлекательными и даже пугающими.

На данный момент законопроект прошел регистрацию в Верховной Раде. Дальше его будут рассматривать в комитете, а потом он попадет в зал. Разработчики считают, что уже в этом году есть шансы, что документ будет принят.

По статистике, в Украине ежегодно из-за последствий курения умирает 85 тысяч человек.