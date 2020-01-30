З'явився Telegram-бот, який перевіряє пожежну безпеку закладу, ТЦ або дитячого садка в будь-якому місті

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В Україні створили Telegram-бота для перевірки пожежної безпеки закладів, дитячих садочків, ТЦ у будь-якому місті. Про це повідомляє видання #ШоТам з посиланням на Маяк.

Завдяки боту можна дізнатися, наскільки безпечним є будь-яке місце, позначене на карті: улюблена кав’ярня або кінотеатр, дитячий садок або школа, місце роботи або відпочинку, побачивши середню оцінку інших користувачів.

Аби перевірити місце, в боті Vogneborets досить відповісти на кілька простих запитань, після чого він покаже, наскільки там дотримуються пожежної безпеки. Автори проєкту сподіваються, що завдяки рейтингу менеджери і власники зможуть поліпшити безпеку своїх закладів. Для них бот має спеціальний розділ, де можна написати і надіслати фотографії, якщо поліпшили стан пожежної безпеки.

Про заклади з мінімальним рейтингом команда буде повідомляти органи влади.

Щоб перевірити заклад, потрібно: перейти за посиланням https://t.me/vognebot, надіслати ваше місце розташування і вибрати заклад, відповісти на 10-15 питань, які запропонує бот. А за бажанням можна залишити коментар.

Автори проєкту розробляли бот, використовуючи інструкції Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Кожного дня в Україні стається 275 пожеж. За останній тиждень лише стрічка ФБ повідомила мені про пожежу в #МінКульті, пожежу в відомій будівлі в Одесі. Ми можемо після кожної пожежі вимагати крові ДСНСників або самі свідомо перевіряти, наскільки заклад є безпечним, та обирати лише безпечні місця. Використовуючи інструкції ДСНС, ми розробили бот, який задасть вам питання щодо наявності ознак (не)безпечності закладу, де ви знаходитесь. Після відповідей ви можете побачити рейтинг пожежної безпечності закладу та подивитись на карті, наскільки безпечним є ваше оточення», — пише на своїй сторінці в Facebook ідейний засновник проєкту Олександр Славський.

Після перевірки оцінка з’явиться на мапі (протягом 10 хвилин), яку можуть побачити всі охочі. Залежно від оцінок, маркер цієї точки забарвлюється у відповідний колір: зелений, якщо все в порядку, жовтий, якщо є проблеми, і червоний — коли місце небезпечне. Карту можна подивитися тут.

Проєкт запустили тільки 30 січня, і на карті поки не так багато позначок, але вже видно, що заклади можна перевірити не тільки в Одесі, але навіть за кордоном. Повідомлення про них в місцеві служби автори проєкту відправити не зможуть, але в разі поганої оцінки це може зробити сам користувач.

Також завдяки боту можна дізнатися про основні параметри пожежної безпеки: пожежні гідранти, решітки на вікнах, аварійні виходи. Так можна відчути себе інспектором і зрозуміти, наскільки безпечне те місце, де ви зараз перебуваєте. Адже краще вберегтися від пожежі, ніж від неї рятуватися.

Проєкт можна підтримати фінансово тут.