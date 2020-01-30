Дмитро Ярош знайшов винних у низькій народжуваності: це олігархи і гомосексуалісти

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Дмитро Ярош вважає, що у демографічній кризі в Україні винні люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та олігархи, які нав’язують народу свої правила. Про це NNS стало відомо з допису екс-депутата ВР на його сторінці у ФБ.

Ярош відзначив, що розуміє радикалізм своїх поглядів, проте не може мовчати.

Екс-депутат написав:

«Світ летить у пекло.

Гомосексуалісти, та інші збоченці, стали «нормальним явищем». Вони захоплюють владу і нав’язують людям свою «чергу денну» - сатанинську.

Гомосексуальна диктатура опанувала багато країн світу. Подивіться фільми та серіали. Якщо там немає збоченців, то це вже «неформат»...

Молоденькі дівчатка-функціонерки, які невідомо як і чого поставали міністерками, говорять і втілюють в життя так звану «гендерну рівність». Насправді це - легалізація збоченців.

Я, як християнин, не збираюсь когось судити і влазити до когось «у ліжко», але і не збираюсь мовчати, тому що моєму українському народу нав’язують збоченоство як нормальність і «перспективу»...

Українці, ви ж розумієте, що ті, що типу «наші союзники» все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не лишилося?

Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні лишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких у 1991 році було 52 мільйони!

Це не Геноцид?

Голодомор, Світові війни вбили менше, ніж їхня політика упокорення українців. Це незаперечний факт!

Ми, українці, далі дивимося їхнє «кіно», ми споживаємо їхню збоченську жуйку про «гендер», «рівноправ’я», «толерантність»...

Нам, українцям, збоченці, росіяни, олігархи і владоможці «втюхують» байки про те, що українці мають бути бидлом: без духовності, без моралі, без традиції. Багатьом це подобається. Тому голосують як голосують...

Але, я, моя сім’я, моя родина, мої друзі, мої побратими, мої близькі - хоч і грішники, але не бидло...

Ми - Українці-Християни. Ми творимо Державу на своїй Українській землі. Свою - Українську Державу.

Хоч проти нас - існуючий грішний світ...

P.S. Дуже багатьом цей пост не сподобається. Я це усвідомлюю. Розумію, що фейсбук може заблокувати мою сторінку за «нетолерантність»...

Побачите, як багато хто заховається, або, навпаки, стане на бік збоченців.

Але, пригадайте, як під час Революції Гідності на одній із барикад був напис «Дістали».

І ще. Росія - наш головний ворог.

За Бога і Україну!»