Подорожуйте зручно: забули паспорт - покажіть права у смартфоні

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Кабінет міністрів України дозволив використовувати додаток держави у смартфоні «ДіЯ» для посвідчення особи під час подорожей літаком чи поїздом, повідомляє hromadske.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 29 січня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбук.

«Хто з вас не забував паспорт, коли він так потрібен в аеропорту чи в поїзді. Погодьтесь, значно важче забути телефон, від якого ми майже цілодобово не відходимо», — повідомив Криклій.

За його словами, уряд ухвалив запровадження експерименту, в межах якого під час подорожі залізницею або під час реєстрації на літак та оформлення багажу на внутрішніх авіарейсах пасажири зможуть використовувати для посвідчення особи електронні водійські права, внесені до додатку «ДіЯ».

«Подорожуйте зручно! Ну і не забувайте смартфон з додатком», — додав Криклій.