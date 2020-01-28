Сьогодні популярні українські канали стануть недоступними: список

- 28 січ. 2020
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Сьогодні, 28 січня, як і було обіцяно, з безкоштовного доступу зникнуть популярні українські канали. Це відбувається в рамках запровадження змін в Україні щодо перегляду телеефіру.
Відсьогодні мовлення провідник українських медіа-холдингів припиняється для людей, які мають «супутникові тарілки».
Українському глядачеві доведеться платити за можливість перегляду таких телеканалів українських медіа-холдингів, як:
- 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ, ПлюсПлюс, Бігуді;
- “Медіа Група Україна”: “Україна”, НЛО ТV, Індиго TV;
- StarLightMedia: СТБ, Новий канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;
- Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм.
У відкритому доступі залишаться близько 40 українських телеканалів (регіональні, нішеві). Зокрема, це державні канали:
- “Рада” і “Культура”,
Інформаційні:
- “112 Україна”,
- “Прямий”,
- “5 канал”,
- “Еспрессо ТВ”,
громадський мовник:
- “Перший національний” (UA:Перший) та інші.
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