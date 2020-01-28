Сьогодні популярні українські канали стануть недоступними: список

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Сьогодні, 28 січня, як і було обіцяно, з безкоштовного доступу зникнуть популярні українські канали. Це відбувається в рамках запровадження змін в Україні щодо перегляду телеефіру.

Відсьогодні мовлення провідник українських медіа-холдингів припиняється для людей, які мають «супутникові тарілки».

Українському глядачеві доведеться платити за можливість перегляду таких телеканалів українських медіа-холдингів, як:

1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ, ПлюсПлюс, Бігуді;

“Медіа Група Україна”: “Україна”, НЛО ТV, Індиго TV;

StarLightMedia: СТБ, Новий канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;

Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм.

У відкритому доступі залишаться близько 40 українських телеканалів (регіональні, нішеві). Зокрема, це державні канали:

“Рада” і “Культура”,

Інформаційні:

“112 Україна”,

“Прямий”,

“5 канал”,

“Еспрессо ТВ”,

громадський мовник:

“Перший національний” (UA:Перший) та інші.

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