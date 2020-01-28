Рак може передаватися від людини до людини? Канадські вчені висунули незвичайну гіпотезу

28 січ. 2020
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Онкологічні та деякі інші неінфекційні хвороби можуть передаватися від людини до людини. Таку гіпотезу висунили вчені з Канадського інституту перспективних досліджень (CIFAR), інформує Оbozrevatel з посиланням на німецький портал wize.life.

Крім раку, це також стосується ожиріння, серцево-судинних захворювань і діабету. 

За словами дослідників, зараження можливе завдяки передачі мікробіома (мікрофлори) — сукупності безлічі мікроорганізмів, які містяться в тілі людини, зокрема на шкірі й у внутрішніх органах. До таких, зазначають вони, відносяться не тільки бактерії, але й грибки, а також різні віруси.

Під час свого наукового експерименту, вчені з'ясували, що мікробіом може передаватися іншим організмам при безпосередньому контакті або ж перебуванні в одному приміщенні. Дослідники знайшли схожість мікрофлор кишечників у подружжя, яке проживає разом.

Так, мікробіом пацієнтів вони порівняли зі здоровими зразками і виявили значні зміни в нездоровій мікрофлорі. Водночас підкреслюється, що модифікований мікробіом може викликати захворювання у здоровому тілі.

Експеримент був проведений на мишах: дослідники перенесли кишковий мікробіом тварини з ожирінням на здорову. І в результаті здорова миша набрала вагу.

Зауважимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), серцево-судинні захворювання і рак визначаються як «неінфекційні». Вважається, що вони виникають через генетичну схильність, спосіб життя людини і чинників навколишнього середовища.

Однак канадські вчені переконані, що їхня гіпотеза, в разі підтвердження, кардинально змінить погляд на охорону здоров'я в світі.

Автор: Маруся Оффон

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