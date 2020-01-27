Надо сильнее прекратить стрелять!

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В новом году погибли 11 украинских военных. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинских бойцов на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", - написал он.

Президент также добавил, что разделяет боль каждого, кто потерял близкого человека.

Боевики вчера 12 раз обстреливали украинские позиции. Один защитник Украины погиб, еще один – ранен. Еще двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, второй – получил боевую травму.

"Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - говорил когда-то кандидат в президенты Владимир Зеленский.