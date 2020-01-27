Какие документы нужны для управления не своим авто: информация полиции

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Недавно украинские водители получили право управлять чужим автомобилем, но в патрульной полиции рассказали, что проверки водительских удостоверений и наличия регистрации на авто продолжатся.

Известно, что теперь владелец авто благодаря своему интернет-сервису может разрешить другому человеку управлять своим автомобилем.

Яна Кутова, которая занимает пост пресс-секретаря патрульной полиции сообщила, что если человек получил разрешение на управление чужим авто, то при проверке патрульной полиции будет достаточно продемонстрировать отметку, а также регистрационные документы на авто и водительском удостоверение.

Также она отметила, что водитель может находиться за рулём автомобиля, если он не числится в угоне.

Александр Чернявский, который является сопредседателем организации «Авто Евро Сила», высказал предположение, что подобные изменения могут быть связаны с предстоящими нововведениями в законы о видео- и фотофиксации. Например, это может понадобиться для учёта или переоформления штрафных санкций.

Владелец авто может разрешить другому человеку водить его автомобиль благодаря сервису, который находится на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на kmu.gov.ua, где ему нужно перейти в раздел «Электронные услуги».