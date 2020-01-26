Зустріч з Андрієм Богданом продається на аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн

26 січ. 2020
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Керівник Офісу президента України Андрій Богдан запрошує переможця аукціону на чашечку смачної кави. Поспілкуватися на різні теми, ну і, звичайно ж, про політику. Зустріч відбудеться в Києві.

Зустріч із главою Офісу президента Андрієм Богданом продається на благодійному аукціоні, виручені кошти будуть спрямовані на лікування чарівної семирічної дівчинки Даринки Білецької. Про неї неодноразово писали рівненські ЗМІ.

Зустріч із главою ОП продається як лот №70, стартова ціна - 5 тис. грн.

Детальніше про історію Даринки у сюжеті «Рівне 1»: https://www.facebook.com/rivne1/posts/2821765951188975​​​​​​​

Автор: Администратор

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