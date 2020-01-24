В Україні зафіксували підозри на коронавірус з Китаю

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В Україні зафіксували підозри на коронавірус у трьох людей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги, який посилається на Міністерство охорони здоров’я України.

Згідно отриманої NNS інформації, перші результати обстеження озвучила міністерка Зоряна Скалецька на брифінгу, який провели в Києві в п’ятницю, 24 січня.

Відзначається, що в двох випадках діагноз не підтвердився, ще в одному ситуація поки розслідується. Регіони, в яких виникла загроза, названі не були.

«Міністерство вживає всіх заходів для своєчасного виявлення коронавірусу в Україні. Наше головне завдання – не допустити проникнення захворювання в Україну», – розповіла Скалецька, пообіцявши проводити подібні брифінги щотижня.

Тим часом в Китаї на карантин закрили вже більше десятка міст. Тут вже 26 загиблих від нового коронавірусу і 900 хворих. В країні відмінили кінопрокати, закрили мережу Макдональдс, Діснейленд і частину Великої китайської стіни, призупинили роботу туроператорів. На вулиці міст вийшли військові. При цьому китайські ЗМІ повідомляють, що лікарям вдалося врятувати 36 хворих.

Вчені сьогодні вперше показали, як виглядає вірус:



По що треба пам`ятати?

• уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;

• частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;

• уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;

• мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки);

• ретельного готувати їжу, зокрема м'ясо і яйця.