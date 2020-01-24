У Києві 12-річний хлопчик отримав повістку в армію

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12-річний школяр з Києва отримав повістку до армії. Курйозну історію розповіла мати юного «призовника» Ірина Костюченко в Facebook, інформує Depo.Київ.

Жінка написала, що вранці в двері подзвонив двірник і заявив, що прийшла повістка з військкомату, попросивши розписатися. У цей час син знаходився в школі на уроках.

Вона розписалася за одержання повістки і після вивчення документа з'ясувала, що її середньому сину, який народився в січні 2008, система «накинула» 5 років: переплутала «2008» і «2003», і ще одну букву в прізвищі перекрутила.

«І ось тепер я думаю — мені 24 січня 2020 року о 9:00 з'явитися самій зі свідоцтвом про народження і, припустимо, довідкою зі школи, що він вчиться у 6-А класі, чи разом із «жертвою системи», аби переконалися?», — пише Костюченко.

Пізніше жінка видалила свій пост і написала інший, в якому зазначила, що питання було вирішено.