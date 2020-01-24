Ветеран АТО створює ляльки, які разюче схожі на живих дітей (фото, відео)

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Ветеран АТО Сергій Бондар, що мешкає в Києві, має унікальне захоплення. Він створює ляльки, яких важко відрізнити від живих дітей. Таких майстрів чоловічої статі у світі лише двоє – італієць та наш Сергій. Про це NNS стало відомо з матеріалів на сайтах coma.in.ua та gorod.cn.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , до того, як стати майстром-реборністом, Сергій Бондар служив у першій окремій танковій бригаді водієм-механіком. Його мобілізували на фронт у 2014 році першою хвилею. Внаслідок підриву танку отримав поранення. Лялькарство стало для чоловіка своєрідною реабілітацією.

Навчила Сергія магічного ремесла Варвара Лютік. Вона створює ляльки вже понад 16 років. Війна змінила і її долю. Жінці довелося тікати з рідного Донецька.

Жінка розповідає: «Мені був потрібен помічник для того, щоб пришивати волосся, так як це дуже складно. Я звернулася до Сергія, і у нього стало добре виходити, навіть дуже добре… І я вирішила вчити його далі».

Сергій використовує якісні молди виробництва США, спеціальні фарби та 3D лак з Німеччини. Кожну волосину він прошиває вручну, на кожну ляльку наносить близько 40 шарів фарби, щоб вийти у природній тон шкіри, а потім індивідуально підбирає речі.

На вигляд ляльки «Реборн» вони наче справжні малюки. Рожеві щічки, ледь помітні судинки під шкірою та тонке дитяче волосся. Голівка дається найважче, необхідно закріпити кожну волосинку окремо. В руках Сергія такі штучні малята неначе оживають.

«Зустрічався з людиною, щоб передати замовлення. Ви б тільки бачили, як люди на вулиці реагують, коли я з пакету «живу дитину» дістав!», – жартує Сергій

Таких ляльок не купують, а «всиновлюють». У Сергія вже є шанувальники і чоловік планує надалі вдосконалювати свою майстерність.