Укрзалізниця працюватиме з Китаєм над спільним залізничним сполученням

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«Укрзалізниця» підписала Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з китайською компанією CRCC, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури. Меморандум підписали голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, член правління Ремігіуш Пашкевич і заступник генерального директора CRCC Ванг Хонгвей 20 січня 2020 року.

Йдеться про співпрацю для створення залізничного сполучення між Україною та КНР, залучення китайських партнерів до модернізації української залізниці та можливість транзиту між ЄС та КНР через Україну.

«Ми розраховуємо, що співпраця між Укрзалізницею та CRCC дозволить значно покращити стан транспортної інфраструктури. Прагнемо залучити прямі структурні інвестиції в створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й у рамках європейської інтеграції і виконання Угоди про асоціацію в буквальному сенсі привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше ніж за три години, а з Києва до Одеси поїзд буде йти півтори години замість нинішніх семи-восьми», – пояснив Владислав Криклій, Міністр інфраструктури.

Нагадаємо, що у Deutsche Bahn заперечують інформацію про контроль над Укрзалізницею