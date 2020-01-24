Тато зібрався в декретну відпустку: що протрібно знати

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В Україні все більше людей адекватно і логічно сприймають інформацію, що не лише мама може доглядати за дитиною у перші роки життя. Що потрібно знати татусям, які хочуть піти у декретну відпустку, інформує NNS з посиланням на матеріал від Судової влади України.

Поняття «декретна відпустка» об’єднує у собі два види соціальної відпустки: якщо у відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами може піти лише жінка, то по догляду за дитиною по досягненні нею трьох років, коло людей розширюється.

Українським законодавством передбачено, що родина має право обирати, хто з двох батьків піде у декретну відпустку, є така можливість і в інших членів родини.

Стаття 179 Кодексу законів про працю України дозволяє брати відпустку по догляду за дитиною також дідусю, бабусі або іншим родичам, що фактично доглядають за дитиною або ж опікунові чи одному з прийомних батьків.

Якщо зараз про можливість батька взяти декретну відпустку людям відомо, то чомусь мало хто знає, що правом на декретну відпуску до досягнення дитиною трьох років батько може скористатись навіть, якщо перший час за дитиною доглядала мати.

Для того, аби тато міг оформити відпустку по догляду за дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи:

заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про те, що мама дитини не пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною за своїм місцем роботи або вийшла на роботу до закінчення терміну соціальної відпустки;

За батьком зберігається робоче місце і нараховується пенсійний стаж та до трьох років виплачується допомога при народженні дитини.

Роботодавець не має жодного права відмовити чоловіку скористатись його законним правом.

Наразі єдиним бар’єром для оформлення чоловіком декретної відпустки є стереотипні уявлення про гендерні ролі чоловіка і жінки.