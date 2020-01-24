Наказание за списывание и многое другое в новом законе о школе

Завантажте мобільний додаток сайту

Наказание за списывание, предметы на выбор и больше надбавок для учителей. Верховная Рада недавно приняла новый закон "О полном среднем образовании". О новшествах NNS узнал от журналистов "Сегодня", которые разбирались в нововведениях ВР.

Учеников будут наказывать за списывание

Списывание станет наказуемым. В законе много внимания уделено академической добропорядочности учеников и учителей. Нарушением добропорядочности считаются: списывание, обман, взяточничество, необъективное оценивание, подсказки от учителя ученику на семестровой контрольной, экзамене, внешнем независимом оценивании (ВНО). Также будет наказываться использование учеником шпаргалок и технических устройств во время контрольных.

За нарушение добропорядочности ученика могут отстранить от контрольной или экзамена и заставить сдавать повторно. Ученика также могут оставить заново проходить предмет. Помимо этого, нарушителя могут лишить стипендии, призовых мест на турнирах, олимпиадах, конкурсах. Учителю за нарушение академической добропорядочности грозит наказание от лишения премий на год и вплоть до лишения педагогического звания.

Индивидуальная траектория образования и предметы на выбор

После получения начального (1-4 классы), базового (5-9 классы) и профильного образования (10-12 классы) ученики будут проходить государственную итоговую аттестацию.

Если у ученика есть собственные цели в образовании, он может строить индивидуальную траекторию, говорится в законе. Это может быть другая форма и темпы обучения. Например, если ученик хочет закончить класс экстерном, школа должна составить для него индивидуальный план. Определить уровень своих знаний он сможет в результате итогового оценивания. Если школьник на домашней форме обучения, ему надо проходить итоговое оценивание каждый семестр.

Также среди новшеств – предметы на выбор. Ученики смогут выбирать предметы, которые хотят изучать больше. Предлагать перечень предметов на выбор будет школа.

Ученики имеют право на дополнительное индивидуальное или групповое занятие по предмету, который выносится на госаттестацию. Это касается учеников, у которых уровень достижений ниже средних по классу, уточняется в законе.

Кроме того, в законе говорится, что ученики могут принимать участие в разработке и обсуждении плана работы школы. Также школьники могут, по согласованию с руководством заведения, проводить спортивные, организационные, просветительские и другие мероприятия. Через своего представителя ученики могут посещать педагогические советы, которые касаются организации образовательного процесса.

Интернатура для учителей и новые надбавки к зарплате

Учитель без педагогического опыта при принятии на работу должен пройти год интернатуры. У молодого учителя должен быть наставник – опытный педагог. За наставничество старший учитель получает надбавку – 20% к зарплате.

Сейчас у учителей есть несколько основных надбавок. В законе их сохранили и даже добавили новые доплаты. За классное руководство педагогу положено 20-25%, проверку работ учеников – 10-20%, заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%, работу в инклюзивных классах – 20%. Среди других надбавок:

заведование комнатами хранения оружия, тирами, паспортизированными музеями – 10-15%;

заведование структурными подразделениями школы – 25%;

заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%;

заведование библиотекой – 5-15%;

обслуживание компьютерной техники – 10-15%;

внеклассная работа с учениками – 10-40%;

за почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;

за педагогические звания и работу в специальных школах (классах или группах) – 10-30%.

Учителей на пенсии, которые продолжают работать, переведут с бессрочных на срочные трудовые договора. До 1 июляруководители школ должны разорвать трудовые договора с учителями-пенсионерами – вместо этого предлагается составлять с учителями договор на год. "В случае несогласия по продлению трудовых отношений на условии срочного трудового договора педагогические работники, которым выплачивается пенсия по возрасту, увольняются согласно пункту 9 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в заключительных положениях закона.

Школы станут финансово самостоятельными

Директор школы может занимать свою должность не более двух сроков по шесть лет подряд в одном заведении. Конкурс на должность руководителя заведения будет проводить независимая комиссия. А отбор будет фиксироваться на видео.

При этом директор должен представить план развития школы. Важно отметить, что школа получает финансовую самостоятельность в использовании денег. Так, заведение может самостоятельно формировать штатное расписание, оплачивать ремонты помещений, оплачивать повышение квалификации учителей, заключать договора.

Поставили точку с языком обучения

Все предметы в школе должны преподаваться на государственном языке. Но школьникам, которые принадлежат к нацменьшинствам, гарантируется право на изучение родного языка вместе с украинским.

Если родной язык ученика – официальный язык в ЕС, то в пятом классе только 20% занятий должно быть на украинском. В девятом классе – 40%, а с 10-го – 60%. Для всех других национальных меньшинств 80% занятий ведется на государственном языке.

Если у ученика нарушение слуха, ему гарантируется изучение украинского жестового языка и преподавание предметов на нем.