Лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків до Греції: вартість і розклад

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 24 січня, стартував продаж квитків лоукостера SkyUp Airlines до островів Греції з Києва та регіонів. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сторінці перевізника у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , доступні квитки на острови Корфу, Крит та Закінтос.

Нижче ми приводимо графік польотів та вартість квитків із різних міст України:

1.Київ — Закінтос — від 2 918* грн

Закінтос — Київ — від 2 918* грн

Коли: з 31.05.20 до 27.09.20

Розклад: неділя

2.Київ — Корфу — від 2 918* грн

Корфу — Київ — від 2 845* грн

Коли: з 30.05.20 до 26.09.20

Розклад: субота

3.Київ — Іракліон — від 2 918* грн

Іракліон — Київ — від 2 796* грн

Коли: з 25.04.20 до 11.10.20

Розклад: субота, неділя

Коли: з 26.05.20 до 02.10.20

Розклад: вівторок, четвер, п’ятниця

4.Харків — Іракліон — від 3 345* грн

Іракліон — Харків — від 3 164* грн

Коли: з 02.05.20 до 10.10.20

Розклад: субота

Коли: з 27.05.20 до 10.10.20

Розклад: середа

5.Львів — Іракліон — від 2 891* грн

Іракліон — Львів — від 2 796* грн

Коли: з 02.05.20 до 10.10.20

Розклад: середа, субота

6.Запоріжжя — Іракліон — від 2 842* грн

Іракліон — Запоріжжя — від 2 796* грн

Коли: з 03.05.20 до 11.10.20

Розклад: неділя

Коли: з 28.05.20 до 11.10.20

Розклад: четвер

7.Одеса — Іракліон — від 3 034* грн

Іракліон — Одеса — від 2 796* грн

Коли: з 19.05.20 до 06.10.20

Розклад: вівторок

*Вартість квитка в один кінець без багажу. Актуальна на момент публікації