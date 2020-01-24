Лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків до Греції: вартість і розклад

- 24 січ. 2020
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Сьогодні, 24 січня, стартував продаж квитків лоукостера SkyUp Airlines до островів Греції з Києва та регіонів. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сторінці перевізника у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , доступні квитки на острови Корфу, Крит та Закінтос.
Нижче ми приводимо графік польотів та вартість квитків із різних міст України:
1.Київ — Закінтос — від 2 918* грн
Закінтос — Київ — від 2 918* грн
Коли: з 31.05.20 до 27.09.20
Розклад: неділя
2.Київ — Корфу — від 2 918* грн
Корфу — Київ — від 2 845* грн
Коли: з 30.05.20 до 26.09.20
Розклад: субота
3.Київ — Іракліон — від 2 918* грн
Іракліон — Київ — від 2 796* грн
Коли: з 25.04.20 до 11.10.20
Розклад: субота, неділя
Коли: з 26.05.20 до 02.10.20
Розклад: вівторок, четвер, п’ятниця
4.Харків — Іракліон — від 3 345* грн
Іракліон — Харків — від 3 164* грн
Коли: з 02.05.20 до 10.10.20
Розклад: субота
Коли: з 27.05.20 до 10.10.20
Розклад: середа
5.Львів — Іракліон — від 2 891* грн
Іракліон — Львів — від 2 796* грн
Коли: з 02.05.20 до 10.10.20
Розклад: середа, субота
6.Запоріжжя — Іракліон — від 2 842* грн
Іракліон — Запоріжжя — від 2 796* грн
Коли: з 03.05.20 до 11.10.20
Розклад: неділя
Коли: з 28.05.20 до 11.10.20
Розклад: четвер
7.Одеса — Іракліон — від 3 034* грн
Іракліон — Одеса — від 2 796* грн
Коли: з 19.05.20 до 06.10.20
Розклад: вівторок
*Вартість квитка в один кінець без багажу. Актуальна на момент публікації
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