Борг по виплаті аліментів: киянин сплатив майже 900 тис. гривень одним платежем

- 24 січ. 2020
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Житель Києва погасив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 883,6 тис. гривень одним платежем. Про це повідомляють finance.ua з посиланням на Центр міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Києві.
Повідомляється, що майже 15 років чоловік не сплачував аліменти на доньку.
«Щомісяця, починаючи з березня 2005 року, батько зобов'язувався сплачувати 1/4 частину своїх доходів на потреби доньки. Проте завдяки дієвим методам впливу, а саме: тимчасовій забороні виїзду за кордон та керування транспортним засобом , чоловік сплатив донці всю суму боргу 883 616,09 гривень», — сказано в повідомленні.
Для довідки:
З 1 січня 2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:
- для дітей віком до 6 років – 889,5 грн;
- для дітей від 6 до 18 років – 1109 грн;
Максимальний розмір аліментів – 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Відповідно, з 1 січня максимальний розмір аліментів становить:
- для дітей віком до 6 років – 17 790 грн.;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 22 180 грн.
За заборгованість по аліментах понад 3 місяці передбачено таке покарання:
- заборона на виїзд за кордон;
- вилучення посвідчення водія;
- закриті або обмежені права на користування та зберігання зброї;
- арешт майна і передача його дитині (за рішенням суду);
- громадські роботи;
- позбавлення волі від 10 діб до 2 років;
- для держслужбовців – звільнення з роботи.
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