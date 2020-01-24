Борг по виплаті аліментів: киянин сплатив майже 900 тис. гривень одним платежем

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Житель Києва погасив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 883,6 тис. гривень одним платежем. Про це повідомляють finance.ua з посиланням на Центр міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Києві.

Повідомляється, що майже 15 років чоловік не сплачував аліменти на доньку.

«Щомісяця, починаючи з березня 2005 року, батько зобов'язувався сплачувати 1/4 частину своїх доходів на потреби доньки. Проте завдяки дієвим методам впливу, а саме: тимчасовій забороні виїзду за кордон та керування транспортним засобом , чоловік сплатив донці всю суму боргу 883 616,09 гривень», — сказано в повідомленні.

Для довідки:

З 1 січня 2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей віком до 6 років – 889,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 1109 грн;

Максимальний розмір аліментів – 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Відповідно, з 1 січня максимальний розмір аліментів становить:

для дітей віком до 6 років – 17 790 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років – 22 180 грн.

За заборгованість по аліментах понад 3 місяці передбачено таке покарання: