Внимание! Мошенники в белых халатах

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«Развод» доверчивых граждан, когда мошенники представляются сотрудниками полиции, звонят и просят денег на взятку у людей, чьи родные якобы совершили преступление, знаком, наверное, уже каждому. Но мошенники пошли дальше. Теперь они «работают» с особым цинизмом.

О новых способах выманивания денег NNS узнал из сообщения Ольги Боглевской в Фейсбуке. Девушка рассказала о «модернизированном» виде мошенничества, который зафиксировали в Запорожской области.

Злоумышленники надевают белые халаты, приезжают к одиноким людям, чьи дети живут отдельно, и заявляют, что «ваш сын или дочь попали в ДТП, срочно нужны деньги на лечение». Представляются медиками скорой помощи и обещают передать средства.

Пожилые люди, прибитые страшной новостью, зачастую не успевают опомниться и отдают все, что у них есть. Так, например, одна пенсионерка отдала 8 тысяч гривен.

Будьте осторожны! Проведите беседы со своими родными, особенно с пожилыми и живущими одиноко людьми.