Полный перечень бесплатных медицинских услуг в Украине с 1 апреля

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О перечне бесплатных медицинских услуг NNS узнал от «Диалог уа», который в свою очередь ссылается на официальный сайт Минздрава Украины. Он будет работать уже с 1 апреля текущего года. На программу бесплатных услуг медицины для украинцев выделено из госбюджета 73 миллиарда гривен.

Правда, за некоторые услуги пациентам все же придется доплатить.

В Минздраве назвали пять приоритетных направлений в медицине в этом году. Это лечение острого инфаркта и инсульта, родовая помощь, ведение преждевременно рожденных детей, а также ранняя диагностика онкологии.

Бесплатная медпомощь при инфаркте и инсульте

​​​​​​​Диагностические процедуры (компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, экстренные лабораторные исследования).

Тромболитическая терапия при инсульте, стентирование при инфаркте. Круглосуточный мониторинг пациента в реанимации.

Реабилитационная помощь в остром периоде.

Медицинская помощь при родах и после них

Роды физиологическим путем. Ургентное (экстренное), плановое кесарево сечение. Мониторинг состояния женщины и ребенка. Обезболивание при родах. Лабораторные и инструментальные обследования рожениц. Интенсивная терапия в случае возникновения осложнений.

Реанимация и стабилизация новорожденных

Вакцинация. Метаболический скрининг новорожденных (анализ крови из пятки на генетические заболевания). Консультация по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции. Бесплатная помощь для детей, рожденных преждевременно Интенсивная терапия. Поддержка дыхания. Круглосуточное парентеральное питание. Круглосуточное бактериологическое, рентгенологическе, ультразвуковое обследование. Вакцинация и метаболический скрининг у новорожденных.

Медуслуги для ранней диагностики онкологических заболеваний

Маммография.

Гистероскопия.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Колоноскопия.

Цистоскопия.

Бронхоскопия.

Есть также одно уточнение

Услуги станут бесплатными после получения направления, которое должен выдать семейный врач. В том случае если пациент придет к врачу по собственной инициативе, к примеру к специалисту вторичной помощи (хирургу - ред.), то ему в медучреждении имеют право выставить счет даже за консультацию.

Без направления пациента бесплатно может принять акушер-гинеколог, педиатр. С него не возьмут денег при обращении к стоматологу, психиатру, наркологу, а также при обращении в неотложном состоянии.

Платными останется косметологический профиль, массаж, а также косметическая стоматология. Сообщается, куда обращаться в том случае, если с пациента в больнице требуют незаконную оплату.

Для этого есть горячая линия Национальной службы здоровья Украины - 1677.

Напомним, какие анализы украинцы смогут сдать бесплатно. Это 8 видов анализов, среди которых – общий анализ мочи, анализ глюкозы крови, анализ на ВИЧ и др.