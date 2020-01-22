Житель Никопольщины создал роллы из сала (рецепт с видео)

- 22 січ. 2020
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Житель села Червоногригорьевка Никопольского района Днепропетровской области, фотограф Александр Коваль сделал попытку «национализировать» японские роллы. Как истинный украинец он создал их на основе сала. Рецептом поделился в сети, выложив видео приготовления закуски. Об этом NNS стало известно из записи на Ютуб-канале Александра.
Александр написал:
«Лёгким движением ножа превращаем сало в замечательную закуску! Не все любят сухие японские водоросли нори с кислым рисом и мыльным авокадо. Если вы тоже понимаете толк в этом, то перейдёте на правильную светлую сторону кухни. Сначала я хотел назвать эти роллы «Патриот», но потом передумал. Как-то двусмысленно получилось бы. Потому просто и без лишних фантазий именовал их украинскими сальными роллами.
Рулет из сала, наверное, ели многие, а роллы из риса пробовал каждый второй! Но что будет если совместить лучшее из двух миров? Правильно, будут вкусная украинская закуска к «горячительному». Роллы из сала, это не только как говорится калорийный продукт, но и замечательное настроение для гостей».
Для приготовления закуски понадобятся привычные и доступные ингредиенты:
- Щековина (можно заменить обычным салом или беконом),
- Картофель,
- Маринованный огурчик,
- Чеснок,
- Листья петрушка,
- Молотый перец.
- Хлеб.
Способ приготовления «сальных роллов» – на видео.
Приятного аппетита!
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