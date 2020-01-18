Украинский лоукостер отменяет рейсы в ОАЭ

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Лоукостер SkyUp отменяет рейсы в ОАЭ. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте zanoza-news.com.

Согласно полученной NNS информации, рейсы отменяются с 1 февраля 2020 года. Такое решение связано с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком, из-за чего увеличилась продолжительность полетов и появилась потребность в дозаправке.

Это несет неудобства для пассажиров и возникает необходимость вносить корректировки в расписание.

Украинский лоукостер SkyUp с 1 февраля приостанавливает выполнение регулярных рейсов в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова.

Чтобы вернуть деньги за купленные билеты, нужно обратиться в компанию.

Ранее мы сообщали, что лоукостер SkyUp открыл продажу билетов на новые направления: цены, расписание