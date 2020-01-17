Штрафи, виправні роботи та позбавлення волі: яке покарання пропонують за дезінформацію

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Законопроєкт про протидію дезінформації, який Міністерство культури, молоді та спорту презентувало сьогодні, 17 січня, передбачає запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації. Про це повідомляє Детектор.Медіа.

Як йдеться в презентації документу, Міністерство культури, молоді та спорту планує до 28 лютого внсети проєкт закону «Про протидію дезінформації» на розгляд Кабінету Міністрів України, а в березні — внести цей законопроєкт на розгляд Верховної Ради.

Зазначається, що публічне обговорення відбуватиметься протягом місяця. Мета — покращити текст для того, щоб він був максимально якісним, і виконував основну мету, а саме захист інформаційного простору України від дезінформації та гібридних загроз.

Кримінальну відповідальність пропонують застосовувати до відновлення повного контролю над територією України, положення передбачає:

систематичне умисне масове розповсюдження завідомо недостовірних повідомлень про факти, події або явища, що становить загрозу національній безпеці, громадській безпеці, територіальній цілісності, суверенітету, обороноздатності України, права українського народу на самовизначення, життя та здоров’я громадян, стану довкілля у період відсутності повного контролю України за державним кордоном України – карається штрафом від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами від 1 до 2 років (покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт проводиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, у межах від 10 до 20 відсотків),

дії передбачені частиною першою вчинені з використанням комп’ютерних програм, призначених для автоматичного масового розповсюдження інформації (ботів), або спеціально організованої системи (групи) облікових записів або користувачів інформаційних послуг або засобів умисного фальшування (підробки) джерел інформації карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років,

фінансування дій, передбачених частиною першою або другою статті карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Адміністративна відповідальність:

Поширення дезінформації за умови добровільного спростування в порядку визначеному цим законом, починаючи з третього факту порушення протягом одного року, тягне за собою накладання штрафу у розмірі 1000 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення.

Поширення дезінформації за відсутності добровільного спростування в порядку визначеному цим законом — тягне за собою накладання штрафу у розмірі 2000 мінімальних зарплат за кожен випадок дезінформації.

Нерозміщення або несвоєчасне розміщення відповіді щодо дезінформації за заявою Уповноваженого — штраф у розмірі 20 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення.

Розміщення суб’єктом у сфері медіа індексу довіри за відсутності інформації про надання індексу на веб-сайті Уповноваженого — штраф у розмірі 20 мінімальних зарплат.

Зміна адреси розміщення матеріалу, щодо якого подано заяву Уповноваженого, або незбереження запису або примірника матеріалу — штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення.

Ненадання у встановлений цим законом строк відповіді на заяву чи запит Уповноваженого — штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення.

Недостовірна інформація — неправдиві відомості про осіб, факти, події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них неповні або перекручені.

Дезінформація — недостовірна інформація, що становить суспільний інтерес, зокрема – стосовно національної безпеки, територіальної цілісності, суверенітету, обороноздатності України, права українського народу на самовизначення, життя та здоров’я громадян, стану довкілля. Дезінформацією не є: оціночні судження, у тому числі критичні; сатира та пародія; недобросовісна реклама.