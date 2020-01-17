Когда и на сколько вырастет помощь матерям-одиночкам в 2020 году

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Помощь матерям-одиночкам в 2020 году вырастет в два этапа. Об этом NNS узнал из сообщения на странице ФБ пресс-службы Минсоцполитики.

Государственная помощь одиноким матерям в Украине на детей до шести лет за 2020 год вырастет на 142 грн, а на детей от шести до 18 лет – на 177 грн.

Размер этого вида социальных выплат полностью совпадает с прожиточным минимумом детей соответствующего возраста. В последний раз он повышался в декабре 2019 года, а в январе сохранился на декабрьском уровне. В 2020 году он вырастет дважды – в июле и в декабре.

Выплаты на ребенка в возрасте до шести лет предусмотрены в таких размерах:

с 1 января – 1779 грн.;

с 1 июля – 1859 грн.;

с 1 декабря – 1921 грн.

Выплаты на детей от шести до 18 лет:

с 1 января – 2218 грн.;

с 1 июля – 2318 грн.;

с 1 декабря – 2395 грн..

Напомним, в текущем году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью возрастом до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой. Согласно государственному бюджету на 2020 год, сумма выплат составляет: