Рада проголосувала за закриття всіх російських шкіл

- 16 січ. 2020
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У четвер, 16 січня, Верховна Рада проголосувала за ліквідацію в Україні всіх російських шкіл. Як з'ясували журналісти «Фрази», парламентарії у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №0901 «Про середню освіту».
Документ підтримали 327 народних депутатів. Утрималися 54 осіб, троє були проти. Не брали участь у голосуванні шістнадцять парламентаріїв.
Перша модель передбачає можливість викладання мовами меншин всіх предметів з 1-го по 11-й (12-й) клас поряд з українською.
Вона буде діяти для нацменшин з уразливими мовами, тобто тих, які не мають власної держави для розвитку мовної термінології, а також для тих, які не живуть у своєму мовному середовищі.
Друга модель — для представників нацменшин, мова яких належить до мов Європейського союзу.
З 1-го по 4-й клас вони будуть навчатися своєю мовою з вивченням української, а з 5 класу частка державної мови щорічно буде збільшуватися — з 20% до не менш ніж 40% до 9-го класу.
Для старшої школи передбачено не менше 60% обсягу навчання українською.
Третя модель — для нацменшин, материнська мова яких належить до однієї з українських мовних сімей, а також які проживають переважно у своєму мовному середовищі.
До таких мов належить, зокрема, російська.
Діти, які навчаються за цією моделлю, будуть переходити на вивчення предметів українською мовою (не менш ніж 80% часу) відразу після 5-го класу.
Серед іншого документ передбачає, що кількість учнів у класі (наповнюваність класу) не може становити менше 5 і більше 24 учнів, які отримують початкову освіту; 30 учнів, які отримують базову або профільну середню освіту.
Також законопроект передбачає вибір директорів шкіл на конкурсній основі, медичну підготовку вчителів і право викладачів, які працювали два роки, пройти сертифікацію для отримання щомісячної надбавки у розмірі 20% від окладу.
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