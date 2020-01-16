Рада проголосувала за закриття всіх російських шкіл

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У четвер, 16 січня, Верховна Рада проголосувала за ліквідацію в Україні всіх російських шкіл. Як з'ясували журналісти «Фрази», парламентарії у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №0901 «Про середню освіту».

Документ підтримали 327 народних депутатів. Утрималися 54 осіб, троє були проти. Не брали участь у голосуванні шістнадцять парламентаріїв.

Перша модель передбачає можливість викладання мовами меншин всіх предметів з 1-го по 11-й (12-й) клас поряд з українською.

Вона буде діяти для нацменшин з уразливими мовами, тобто тих, які не мають власної держави для розвитку мовної термінології, а також для тих, які не живуть у своєму мовному середовищі.

Друга модель — для представників нацменшин, мова яких належить до мов Європейського союзу.

З 1-го по 4-й клас вони будуть навчатися своєю мовою з вивченням української, а з 5 класу частка державної мови щорічно буде збільшуватися — з 20% до не менш ніж 40% до 9-го класу.

Для старшої школи передбачено не менше 60% обсягу навчання українською.

Третя модель — для нацменшин, материнська мова яких належить до однієї з українських мовних сімей, а також які проживають переважно у своєму мовному середовищі.

До таких мов належить, зокрема, російська.

Діти, які навчаються за цією моделлю, будуть переходити на вивчення предметів українською мовою (не менш ніж 80% часу) відразу після 5-го класу.

Серед іншого документ передбачає, що кількість учнів у класі (наповнюваність класу) не може становити менше 5 і більше 24 учнів, які отримують початкову освіту; 30 учнів, які отримують базову або профільну середню освіту.

Також законопроект передбачає вибір директорів шкіл на конкурсній основі, медичну підготовку вчителів і право викладачів, які працювали два роки, пройти сертифікацію для отримання щомісячної надбавки у розмірі 20% від окладу.