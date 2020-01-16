У шпиталі Дніпра помер солдат з Вінничини (фото)

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У дніпровському шпиталі помер військовослужбовець з Калинівки Вінницької області. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Depo.Вінниця.

Військовослужбовець Анатолій Матвіюк з Калинівки, що на Вінниччині, помер вчора, 15 січня, у дніпровському шпиталі від пневмонії та інфаркту.

У Калинівському районному військовому комісаріаті розповіли, що Анатолій Матвіюк у 2019 році підписав контракт про проходження військової служби у Закарпатську 128-у бригаду на пів року. Перед цим був мобілізований з Калинівського районного військового комісаріату у червні 2015 році. У вересні 2016 року був звільнений зі служби.

"Спочатку він лежав у воєнному шпиталі у Волновасі, а згодом його відвезли у воєнний госпіталь у Дніпрі. Він пішов на передову без жодних вагань. Служив без нарікань, гідно. Захищав нашу державу до останнього, був професіоналом", – розповіли у військовому комісаріаті.

"11 листопада 2019 року під Новогнатівкою він зі своїми побратимами їхав за продуктами. По дорозі у них влучила протитанкова ракета. Тоді непритомного Анатолія витягли військові. Через деякий час біля них вибухнула ще одна ракета й усі зазнали поранень. Офіційно їх було поранено не чотири, а сім, серед них була і жінка. Цю інформацію влада приховала", – розповідає двоюрідний брат Анатолія Олександр Чупахін.

Саме тоді Анатолій потрапив у лікарню.

"Він був найважче пораненим з усіх, він сидів у кабіні водія. Це все так швидко відбувалося. В Анатолія була контузія. У документах поставили діагноз інфаркт та двостороннє запалення легень. Але насправді він ще не вилікував контузію, яку отримав під час першого поранення, – зауважує Чупахін.

У померлого бійця залишилися 70-річна мати та сестра, яка проживає за кордоном. Сьогодні, 16 січня, ввечері тіло Анатолія привезуть додому, а завтра ховатимуть на центральному кладовищі в Калинівці.

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