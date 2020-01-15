“Слуга народу” пропонує штрафувать водіїв «інвалідів» на 34 тис. грн

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Розмір штрафу за стоянку в забороненому місці група депутатів від фракції “Слуга народу” пропонує підняти з 510 грн до 3400 грн. Відповідний законопроект №2628 зареєстровано у Верховній Раді і передано на розгляд до профільних комітетів.

Водночас за зупинку на місцях для водіїв з інвалідністю хочуть штрафувати на 34 тис. грн. Стільки ж доведеться заплатити автомобілістам, які без підстав використовують знак “водій з інвалідністю”.

70% від суми штрафів йтиме в місцеві бюджети, щоб стимулювати місцеву владу проводити розмітку заборонених для паркування місць.

Для фіксації і доказу факту стоянки в забороненому місці потрібно буде лише зробити фото авто. Щоб зображення стало доказом, знадобляться щонайменше три знімки порушника з різних ракурсів.

Також як доказ у суді можна буде показувати записи камер відеоспостереження.

У Міністерстві внутрішніх справ ініціюють збільшення штрафів для водіїв за правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.У першому кварталі 2020 року планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.