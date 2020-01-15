Клінічну лікарню "Феофанія" зроблять доступною для всіх українців

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Президент Володимир Зеленський доручив зробити лікарню «Феофанія» доступною для всіх громадян України, передає НВ.

Указ «Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами» від 14 січня оприлюднено на сайті президента.

Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

«Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами y тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних. методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами», — йдеться в указі президента.

Для довідки: зараз клінічна лікарня «Феофанія» — медичний заклад, що підпорядкований Державному управлінню справами, вповноважений на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування відповідальних державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу понад 130 іноземних держав та відповідальних міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.