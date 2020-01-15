Лоукостер SkyUp открыл продажу билетов на новые направления: цены, расписание

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14 января 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на новые направления в Италию. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте компании.

Согласно полученной NNS информации, Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим присоединятся к шести ранее открытым итальянским городам и со вчерашнего дня доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Новые рейсы будут выполняться не только из столицы Украины, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова.

Расписание полетной программы

Вылеты из Киева

Ламеция-Терме – среда, суббота - с 30.05.20 по 30.09.20

Бергамо – понедельник, среда, пятница - с 29.03.20 по 24.10.20

Болонья – вторник, четверг, воскресенье - с 29.03.20 по 24.10.20

Рим – вторник, четверг, воскресенье - с 29.03.20 по 24.10.20

Стоимость билета: от 2 083 грн* (Ламеция), от 1 532 грн* (остальные города)

Вылеты из Одессы

Ламеция-Терме – среда с 03.06.20 по 30.09.20

Стоимость билета: от 2 076 грн*

Вылеты из Харькова

Ламеция-Терме – понедельник - с 01.06.20 по 28.09.20

Стоимость билета: от 2 428 грн*

Вылеты из Львова

Бергамо – понедельник, пятница - с 29.03.20 по 24.10.20

Неаполь – вторник, пятница - с 29.03.20 по 24.10.20

Рим – вторник, четверг, воскресенье - с 29.03.20 по 24.10.20

Стоимость билета: от 1 147 грн* (Неаполь), от 1 387 грн* (Бергамо, Рим)

В компании напоминают, что SkyUp Airlines уже летает в Неаполь и Турин, а на рейсы в Катанию, Пизу, Римини и Бари в декабре стартовали продажи билетов. Лоукостер постоянно расширяет географию полетов из регионов: в «итальянской» программе теперь будут и Харьков, Запорожье, Одесса и Львов.

*Стоимость указана за билет в одну сторону без багажа и актуальна на момент публикации

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