У Бразилії збудують площу України, Український культурний центр та Українську церкву

14 січ. 2020
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Влада бразильського міста Марінга у штаті Парана виділила земельні ділянки для будівництва Українського культурного центру для фольклорного гурту «Верховина» та площі України.

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Про це повідомили на сторінці дружини українського посла в Бразилії Фабіани Троненко.

На ділянці розміром у 2.659,49 м² побудують культурний центр. На іншій ділянці, розмір якої не вказаний, побудують площу України. Поряд із нею буде Українська церква.

За виділення землі у дописі подякували меру міста Уліссесу Мая, його заступнику Едсону Скаборі, дружині Міріан Скаборі та секретарю Мігелу Салласу.

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