У Бразилії збудують площу України, Український культурний центр та Українську церкву

- 14 січ. 2020
- 83
Завантажте мобільний додаток сайту
Влада бразильського міста Марінга у штаті Парана виділила земельні ділянки для будівництва Українського культурного центру для фольклорного гурту «Верховина» та площі України.
Про це повідомили на сторінці дружини українського посла в Бразилії Фабіани Троненко.
На ділянці розміром у 2.659,49 м² побудують культурний центр. На іншій ділянці, розмір якої не вказаний, побудують площу України. Поряд із нею буде Українська церква.
За виділення землі у дописі подякували меру міста Уліссесу Мая, його заступнику Едсону Скаборі, дружині Міріан Скаборі та секретарю Мігелу Салласу.
Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!