У Бразилії збудують площу України, Український культурний центр та Українську церкву

Завантажте мобільний додаток сайту

Влада бразильського міста Марінга у штаті Парана виділила земельні ділянки для будівництва Українського культурного центру для фольклорного гурту «Верховина» та площі України.

Про це повідомили на сторінці дружини українського посла в Бразилії Фабіани Троненко.

На ділянці розміром у 2.659,49 м² побудують культурний центр. На іншій ділянці, розмір якої не вказаний, побудують площу України. Поряд із нею буде Українська церква.

За виділення землі у дописі подякували меру міста Уліссесу Мая, його заступнику Едсону Скаборі, дружині Міріан Скаборі та секретарю Мігелу Салласу.