Бензин дозволили заправляти в пластикові каністри

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C 14 січня вводяться в дію оновлені Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Нова редакція Правил затверджена постановою Кабміну від 4 грудня 2019 року №1159.

Документом врегульований порядок роздрібної торгівлі нафтопродуктами на АЗС, а також вимоги по дотриманню прав споживачів відносно належної якості нафтопродуктів, безпеки і рівня торгового обслуговування.

Серед ключових нововведень слід відзначити дозвіл відпускати нафтопродукти (окрім зрідженого газу) у металеві каністри і каністри з полімерних матеріалів, призначених для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесено відповідне маркування. При цьому продавати пальне у скляну тару забороняється.

Раніше водії могли придбати бензин тільки в металеві каністри.

Також встановлено допустиме відхилення об'єму рідкого палива або оливи під час продажу: не більше 0,5% рідкого палива та оливи з динамічною в'язкістю більше 1000 мПа·з і газу нафтового зрідженого - 1%.

Якщо у споживача виник сумнів щодо точності вимірів, на його вимогу оператор АЗС або автогазозаправної станції зобов'язаний негайно провести контроль точності за допомогою еталонного мірника. Відхилення об'єму не повинне перевищувати вищезгадані значення.

У разі виявлення недоливу споживачеві відшкодовуються фактичні збитки, визначені за допомогою еталонного мірника. Подальше використання цієї колонки припиняється до проведення ремонту і перевірки після ремонту.

Еталонні мірники підлягають калібруванню. Розширена невизначеність вимірювань місткості еталонних мірників становить не більше 0,1%.

Крім того, в Правилах тепер встановлено, що усі резервуари для нафтопродуктів на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах мають бути обладнані стаціонарними рівнемірами (рівнемірами-лічильниками). У разі виходу з ладу цього обладнання для обліку нафтопродуктів повинні використовуватися метроштоки та градуювальні таблиці резервуарів.