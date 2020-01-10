В українських школах планують ввести нову посаду

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Стало відомо, що в українських школах будуть працювати кар'єрні радники, які будуть допомагати старшокласникам обрати професію.

Про це NNS дізнався з інтерв'ю міністра освіти і науки Ганни Новосад.

«Ми починаємо працювати над професійної орієнтації в школах. Зокрема, хочемо зробити введення в професію, розповідати про спеціальностях. Це має бути невід'ємною частиною програми. І починати треба десь у шостому-дев'ятому класі. Для цього зробимо мережа кар'єрних радників. Це може бути один чоловік на освітній округ, на кілька шкіл. Він буде допомагати з професійною орієнтацією», — розповіла Ганна Новосад.

Роботодавці будуть приходити до школи і розповідати про можливості їх професій.