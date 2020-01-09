Безвіз не працюватиме, як раніше: Європа змінює правила

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Скоро для в’їзду до країн Європи українцям доведеться проходити додаткову перевірку. На цей крок у Євросоюзі пішли через загрозу терористичних атак та наплив нелегальних мігрантів.

З 2021 року Євросоюз запускає Європейську систему авторизації та інформації про подорожі ETIAS, у якій потрібно буде реєструватись громадянам країн, які мають безвізовий режим з країнами Євросоюзу — в тому числі українцям, британцям та канадцям. На цей крок у Євросоюзі пішли через загрозу терористичних атак та наплив нелегальних мігрантів.

Для того, щоб на законних підставах в’їхати до Євросоюзу, максимум за чотири доби до виїзду потрібно буде заповнити онлайн-анкету, перевірка якої в 95 відсотках випадків відбуватиметься протягом декількох хвилин — якщо в Вас нема несплачених штрафів за неправильне паркування, не маєте судимості, не порушували правил Євросоюзу та не відвідували зони збройних конфліктів. Ще в 4 відсотках випадків анкети розглядатимуть клерки у центральному європейському органі — на це піде максимум декілька годин. Отриманий дозвіл буде дійсним на протязі трьох років.

В анкеті потрібно буде вказати особисті дані, інформацію про документ для подорожі, країну першого в’їзду до ЄС, домашню адресу та контактну інформацію, а також відповісти на питання щодо стану здоров’я, попередніх подорожах до Європи, відмов у видачі віз, депортаціях, правопорушень, перебувань в країнах підвищеного терористичного ризику та тих, де оголошено епідемію екзотичних хвороб, притягування до відповідальності за останні десять років. А необхідності надання довідок з місця роботи, виписок з банків та інших паперових довідок в анкеті не буде.

Варто зазначити, що ця процедура буде платною та коштуватиме 7 євро. Щоправда — для дітей до 18 років та літніх людей, яким більше, ніж 70 років, це буде безкоштовно. Анкету не обов’язково буде заповнювати особисто.