В Україні повертають обов’язковий техогляд автомобілів

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі ранкового шоу «Сніданок з 1+1» заявив про намір повернути обов'язковий технічний огляд автомобілів в Україні.

«Ще у 2017 розпочався 5-річний термін, коли ми маємо це (обов'язковий технічний огляд - ред.) впровадити, тобто до 2022 року», - розповідає Міністр.

Він зауважив, що технічний стан автомобіля - це питання безпеки і екології, а також нагадав, що перевірки вже повернули для комерційного транспорту. Їх здійснюють приватні фірми, а держава виконує виключно інспекційний контроль. При цьому, за словами Криклія, можливість все “вирішити” за гроші тут знижують за рахунок обов'язкової фотофіксації.

Політик зауважив на тому, що така фіксація ще потребує вдосконалень: необхідно перейняти Європейський досвід та впровадити також відеофіксацію перевірки.

Хто повинен буде проходити обов'язковий технічний огляд?

Владислав Кріклій розказав, що в планах Міністерства - впровадити ТО спочатку для вживаних легкових автомобілів, які ввозяться в Україну, потім - для переобладнаних. Протягом кільком років має бути введено обов'язковий огляд для всіх транспортних засобів. При цьому держава буде виконувати виключно інспекційну функцію, контроль буде здійснювати спеціальна регулююча установа, а перевірку - приватні фірми.