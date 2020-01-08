"Укрзалізниця" зробить щоденним швидкісний поїзд з Києва в Кривий Ріг

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"Укрзалізниця" збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті" №740 Київ-Кривий Ріг.

З 23 січня поїзд курсуватиме щоденно. Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передає БизнесЦензор. Швидкісний потяг "Інтерсіті" №740 відправляється з Києва о 17:22 і прибуває в Кривий Ріг у 23:09. У зворотному напрямку з Кривого Рогу поїзд відправляється 06:15 і прибуває до Києва о 11:53.

Відзначається, що потяг буде забезпечувати зручну пересадку в Києві на внутрішні і міжнародні маршрути. З розкладом можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці", купити квитки в залізничних касах або онлайн.