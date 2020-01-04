Новітня розробка фахівців для розшуку зниклих дітей

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Геоінформаційна система МВС України по розшуку дітей – це новітня розробка фахівців Департаменту інформаційних технологій.

Вона в режимі реального часу дозволяє відслідковувати усі випадки зникнення та знайдення дітей.

Після того, як оператор 102 або чергової частини органу внутрішніх справ зареєстрував повідомлення/заяву та вніс його до бази Єдиного обліку – система в автоматизованому режимі (раз на добу) візуалізує ці повідомлення/заяви на електронній карті з прив´язкою до адресного плану та часу.

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» ці дані доповнюються інформацією, що надходить на «гарячу лінію» 116000 (Служба розшуку дітей/громадська організація «Магнолія»)

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