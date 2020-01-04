В Украине женщинам хотят добавить 10 лет стажа за воспитание ребенка: детали

Завантажте мобільний додаток сайту

Предлагается добавлять женщинам десять лет стажа за воспитание каждого ребенка. Также не забыли и про мужчин – им предлагается добавлять год стажа за ребенка.

Такая петиция появилась на сайте президента Украины под номером №22/081730-еп.

Авторы соответствующей инициативы убеждены, что нововведение позволит уменьшить проблемы материнства и снизить волнение матерей за пенсии.

"Беременность и роды значительно подрывают женское здоровье. Учитывать годы в стаж женщинам, имеющим детей, будет справедливо по отношению к тем, кто не хочет их иметь совсем. Семьям, которые не хотят иметь детей, или родители, которые не занимаются воспитанием своих детей — все оставить без изменений", — говорится в тексте петиции.

Также на сайте президента зарегистрирована петиция под номером №22/081756-еп, в которой автор предлагает увеличить выплаты помощи при рождении ребенка с начала 1 квартала 2020 г.