Новый законопроект оставит полицию без «хлебного» штрафа

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Новое решение приняло правительство Украины, введя на рассмотрение законопроект №2651.

В законопроекте речь идет об обязательном наличии у водителя страхового полиса. Теперь возить с собой страховой полис совсем не обязательно.

За его отсутствие сотрудники правоохранительных органов больше не смогут наказывать материально.

О том, что за отсутствие страхового полиса полиция больше не сможет выписать штраф, говорит новый законопроект, который предлагает проверку этого обязательного документа, без которого ранее нельзя было управлять транспортным средством, посредством просмотра соответствующей информации в электронной базе Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).

Но водителям не стоит сильно радоваться, поскольку законопроект, в числе всего прочего, предлагает ужесточить штрафы за отсутствие страхового полиса в принципе. То есть, если водитель был остановлен и при проверке страхового полиса в режиме онлайн база данных МТСБУ показала его отсутствие, то за такое грубое нарушение следует наказание в виде штрафа в сумме до 850 гривен.

Кроме того, в законопроекте также прописаны и другие изменения, в частности:

— сокращение с 90 до 60 дней базового срока, на протяжении которого страхователь обязуется принять соответствующее решение об осуществлении выплаты;

— закрепление минимальных страховых сумм в размере 130 тысяч гривен по имуществу и 260 тысяч гривен по жизни и здоровье на одного пострадавшего;

— повышение размеров компенсаций в случае нанесения морального вреда или смерти до 15 и 40 минимальных зарплат;

— расчёт размера страхового возмещения производиться в день наступления страхового случая, а общий размер всех выплат не может быть выше страховой суммы по каждому виду возмещения;

— страховые компенсации за тех страховщиков, которые обанкротились или прекратили свою деятельность, выплачивает МТСБУ.